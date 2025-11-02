Бєдняков розкрив свою реакцію на рішення дружини розлучитися і різко висловився про їхнє возз'єднання

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Український ведучий Андрій Бєдняков, який нещодавно розніс зрадницю Регіну Тодоренко, розкрив свою реакцію на рішення дружини Анастасії Короткої розлучитися і різко висловився про їхнє можливе примирення.

Торік шоумен оголосив про розлучення з обраницею, з якою 10 років прожив у шлюбі. Ініціаторкою розриву була саме Анастасія. Ведучий на проєкті "Бомбардир" зізнається, що був шокований, хоча й відчував, що в їхніх стосунках щось не те.

"Звичайно, це для мене був шок. Хоча, звісно, я бачив, що щось йде не туди. Коли ти знаєш людину, ти завжди розумієш, що десь крига пішла в інший бік. Я відчував, що щось буде. Але все одно це була несподіванка", - говорить шоумен.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка / © instagram.com/biedniakov

Спочатку Андрій Бєдняков намагався повернути дружину та налагодити їхні стосунки. Нині ж ведучий переконаний, що це вже завершена історія, тож жодного возз'єднання не буде. За словами шоумена, він пропрацював їхнє розлучення та відпустив людину.

"У мене немає такого враження (що це незавершена історія – прим. ред.). Ми живемо кожен своїм життям, і люди мають це прийняти. Я пропрацював, відпустив, не тримав людину. Я зрозумів, що це все", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Коротка вперше озвучила причину розлучення з Андрієм Бєдняковим. Вона зізналась, через що прийняла рішення піти від чоловіка.