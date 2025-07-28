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Бєдняков висловився про стосунки з ексдружиною після її повернення із США з дітьми: "Ми бачимося"
Шоумен розповів про враження родини від перебування у Києві.
Популярний український телеведучий і актор Андрій Бєдняков відверто зізнався, як нині складаються його стосунки з колишньою дружиною Анастасією Короткою після розлучення.
За словами шоумена, попри офіційне розірвання шлюбу, між ним і колишньою обраницею зберігається взаємна повага та доброзичливість. Все тому, що вони продовжують спільно виховувати двох дітей – сина Остапа та доньку Ксенію. Як розповів Бєдняков в коментарі "Ранок у великому місті", Анастасія разом із дітьми нещодавно повернулася з США до України. Родина нині мешкає в Києві, а сам Андрій підтримує з ними контакт.
"Для примирення ми мали б посваритися, а ми не робили цього. Ми в хороших, добрих стосунках. Вони зараз тут, вони повернулися і ми бачимося. Думаю, що так (назавжди повернулися – прим. ред.). Їм лячно останні дні, бо біля нас дуже гучно. Подивимося, що буде далі", — зазначив Бєдняков.
Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Анастасія виїхала за кордон разом із дітьми, тоді як Бєдняков залишився в Україні, зокрема активно займаючись волонтерством. Відстань і довга розлука дали тріщину у шлюбі пари й восени минулого року вони повідомили про розлучення. Тим не менш, попри всі негаразди, вони досі у дружніх стосунках.
Нагадаємо, нещодавно актор Бред Пітт прокоментував особисте життя своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон, якій приписують новий роман.