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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
577
Час на прочитання
2 хв

Бєдняков висловився про стосунки з ексдружиною після її повернення із США з дітьми: "Ми бачимося"

Шоумен розповів про враження родини від перебування у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка / © instagram.com/biedniakov

Популярний український телеведучий і актор Андрій Бєдняков відверто зізнався, як нині складаються його стосунки з колишньою дружиною Анастасією Короткою після розлучення.

За словами шоумена, попри офіційне розірвання шлюбу, між ним і колишньою обраницею зберігається взаємна повага та доброзичливість. Все тому, що вони продовжують спільно виховувати двох дітей – сина Остапа та доньку Ксенію. Як розповів Бєдняков в коментарі "Ранок у великому місті", Анастасія разом із дітьми нещодавно повернулася з США до України. Родина нині мешкає в Києві, а сам Андрій підтримує з ними контакт.

"Для примирення ми мали б посваритися, а ми не робили цього. Ми в хороших, добрих стосунках. Вони зараз тут, вони повернулися і ми бачимося. Думаю, що так (назавжди повернулися – прим. ред.). Їм лячно останні дні, бо біля нас дуже гучно. Подивимося, що буде далі", — зазначив Бєдняков.

Андрій Бєдняков з родиною / © instagram.com/nastyakorotkaya

Андрій Бєдняков з родиною / © instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення Анастасія виїхала за кордон разом із дітьми, тоді як Бєдняков залишився в Україні, зокрема активно займаючись волонтерством. Відстань і довга розлука дали тріщину у шлюбі пари й восени минулого року вони повідомили про розлучення. Тим не менш, попри всі негаразди, вони досі у дружніх стосунках.

Нагадаємо, нещодавно актор Бред Пітт прокоментував особисте життя своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон, якій приписують новий роман.

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