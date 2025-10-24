- Дата публікації
Бєдняков жорстко розніс запроданку Тодоренко та присоромив її за любов до "руского міра"
Знаменитість пригадав досвід роботи зі зрадницею.
Український телеведучий Андрій Бєдняков саркастично згадав співпрацю зі своєю ексколегою Регіною Тодоренко, яка після початку повномасштабного вторгнення залишилася жити в Росії.
Курйозний момент трапився у новому проєкті, де гостею прем’єрного випуску стала гумористка Лєра Мандзюк. За правилами гри, вона мала розповісти п’ять історій про себе, одна з яких — вигадана. Серед них прозвучала історія про життя в будинку з повіями. Бєдняков, у властивій собі іронічній манері, вирішив підхопити тему та неочікувано згадав колишню колегу по тревел-шоу "Орел і Решка". Його вислів одразу розсмішив гостей студії й викликав хвилю обговорень у соцмережах.
"Я коли знімався в "Орел і Решка", теж жив у готелях із повіями, потім вони залишилися жити в Росії, переїхали туди. Тож можу сказати, що й я жив із повіями. Регіна, привіт", — пожартував телеведучий у шоу "Де брехня".
Нагадаємо, що Андрій Бєдняков та Регіна Тодоренко були популярним дуетом у шоу "Орел і Решка", яке тривалий час виходило на українському телебаченні. Від 2014 року Тодоренко переїхала до Росії, а після початку повномасштабної війни відмовилася публічно висловитися на підтримку України. Бєдняков неодноразово наголошував, що не спілкується з нею і не поділяє її позиції, а тепер, схоже, вирішив додати у ситуацію трохи іронії.
Нагадаємо, нещодавно ексдружина Андрія Бєднякова — акторка Анастасія Коротка — вперше зізналася, чому їхній шлюб розпався. Зірка відверто описала, як непросто їй було пережити цю подію, назвавши розрив "неочікуваним і болючим". Ба більше, Анастасія вперше припустила, чи є шанс на їхнє возз’єднання.