Бєдняков жорстко розніс запроданку Тодоренко та присоромив її за любов до "руского міра"

Андрій Бєдняков і Регина Тодоренко

Реклама

Український телеведучий Андрій Бєдняков саркастично згадав співпрацю зі своєю ексколегою Регіною Тодоренко, яка після початку повномасштабного вторгнення залишилася жити в Росії.

Курйозний момент трапився у новому проєкті, де гостею прем’єрного випуску стала гумористка Лєра Мандзюк. За правилами гри, вона мала розповісти п’ять історій про себе, одна з яких — вигадана. Серед них прозвучала історія про життя в будинку з повіями. Бєдняков, у властивій собі іронічній манері, вирішив підхопити тему та неочікувано згадав колишню колегу по тревел-шоу "Орел і Решка". Його вислів одразу розсмішив гостей студії й викликав хвилю обговорень у соцмережах.

"Я коли знімався в "Орел і Решка", теж жив у готелях із повіями, потім вони залишилися жити в Росії, переїхали туди. Тож можу сказати, що й я жив із повіями. Регіна, привіт", — пожартував телеведучий у шоу "Де брехня".

Реклама

Андрій Бєдняков і Регіна Тодоренко

Нагадаємо, що Андрій Бєдняков та Регіна Тодоренко були популярним дуетом у шоу "Орел і Решка", яке тривалий час виходило на українському телебаченні. Від 2014 року Тодоренко переїхала до Росії, а після початку повномасштабної війни відмовилася публічно висловитися на підтримку України. Бєдняков неодноразово наголошував, що не спілкується з нею і не поділяє її позиції, а тепер, схоже, вирішив додати у ситуацію трохи іронії.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Андрія Бєднякова — акторка Анастасія Коротка — вперше зізналася, чому їхній шлюб розпався. Зірка відверто описала, як непросто їй було пережити цю подію, назвавши розрив "неочікуваним і болючим". Ба більше, Анастасія вперше припустила, чи є шанс на їхнє возз’єднання.