Бєдняков емоційно відреагував на приїзд путініста Охлобистіна на Донбас: "Людина г*вно"

Ведучий та шоумен Андрій Бєдняков не зміг спокійно спостерігати за тим, як палкий прихильник Путіна Іван Охлобистін спокійно відвідує окуповані Росією українські міста.

Нещодавно російський актор, який активно підтримує загарбницьку політику Путіна, Іван Охлобистін приїхав до окупованого Росією Донецька.

На це не зміг спокійно реагували ведучий та шоумен Андрій Бєдняков. Знаменитість обурило те, що путініст підтримує загарбників, які вбивають невинних людей.

Бєдянков прокоментував фото, на якому Охлобистін у формі окупантів милується вкраденим українським зерном, яке вивезли до Росії.

"Ось ще один віруючий чіпає своїми кровавими руками наше українське зерно на тимчасово окупованій території. Зерно, яке погрузили в ЗІЛи та вивезли до Росії. А потім він вип'є горілки та помолиться. Актор гарний. Людина г*вно", -- емоційно висловився Бєдняков.

Бєдняков висловився про Охлобистіна / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, палкий путініст Охлобистін ще від 2014 року підтримує загарбницьку політику кремлівського диктатора. Ба більше, одіозний актор неодноразово заявляв, що піде воювати з окупантами проти України.

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