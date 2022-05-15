Бєдняков гарно відповів росіянину, який зневажливо висловився про перемогу України на "Євробаченні"

Тріумфальна перемога України та гурту Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" не дає спокою країні-загарбниці Росії.

Чи то їх злить, що їх в принципі дискваліфікували з пісенного конкурсу, чи то вони вже почали розуміти, що слідом за перемогою на творчому фронті зовсім скоро Україна здобуде перемогу й у війні з РФ. Втім диванні російські критики не втрачають нагоди вставити своїх нікому не цікавих 10 копійок.

Приміром, шоумен та ведучий Андрій Бєдняков розмістив у себе в Instagram пост про тріумф Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022", підписавши його: "Всіх з перемогою. Цю фразу ми скажемо ще раз. Обов'язково #saveazovstal ".

Під публікацією один росіянин вирішив висловитися і написав недолугий коментар: "П*дори виграли, чи що?". На що Бєдняков дав дуже гарну відповідь: "Ні. Ви не брали участі".

Фото: instagram.com/biedniakov

Щоправда, згодом горекоментатор видалив своє повідомлення, але юзери встигли його заскрінити і поширити у Мережі.

Нагадаємо, тим часом після фіналу "Євробачення-2022" розгорівся скандал. Українці обурені тим, що національне журі від нашої країни не поставило жодного балу дружній Польщі, яка нас активно підтримує під час війни.

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