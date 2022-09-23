Бєдняков подарував вишиванку відомому американському телеведучому Джиммі Феллону: "Носи на здоров’я"

Телеведучі Андрій Бєдняков та Джиммі Феллон познайомилися на благодійному заході в Metropolitan Opera, на якому був представлений благодійний фонд Олени Зеленської.

В якості пам'ятного подарунку зірка "Орла і решки" вирішив подарувати своєму американському колезі українську вишиванку, щоправда, дещо не вгадав із розміром. Але сувенір Феллону сподобався, тому все перетворилося на веселий жарт.

"Думав, ти ширший у плечах. Можу порекомендувати класну кравчиню. Я навіть цінника не зняв, щоб ти бачив, наскільки я тебе поважаю. Носи на здоров’я. Ще побачимося! Борщ чекає", - написав Бєдняков у своєму Instagram.

Джиммі Феллон з українською вишиванкою від Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий показав світлину Джиммі з вишиванкою в руках - американець позував у строгому костюмі, який прикрасила синьо-жовта стрічка.

У своїх сторіз Бєдняков також пожартував стосовно розміру подарунка: "Судячи з розміру, я думав подарувати її Двейну Джонсону".

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