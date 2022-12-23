Бєдняков показав Маріуполь до та після приходу окупантів і гнівно відповів на те, що в місті "постійно щось будують"

Шоумен провів аналогію з тим, що роблять окупанти в місті, з дружиною, яку постійно б'є чоловік.

Український шоумен Андрій Бєдняков не втримався та відповів на закиди, що мовляв, у його рідному місті Маріуполі "постійно щось будують", а він про це не розповідає.

На сторінці в Instagram ведучий залишив пост російською, в якому констатував, що в Маріуполі дійсно постійно щось відкривають і будують, але "для картинки, перерізаючи стрічки – як колись перерізали лінію життя в цьому місті".

Бєдняков провів аналогію з тим, що витворяють окупанти з Маріуполем, з жінкою, яка постійно потерпає від побоїв чоловіка.

"Щоб більш зрозуміло вам пояснити, уявіть ситуацію. Чоловік постійно б'є свою жінку вдома. Застосовує ноги та різні предмети, які трапляються під руку. А потім купує їй чоботи. І коли вони виходять на вулицю – усі сусіди кажуть "погляньте на ці чоботи. Які красиві. Ось це чоловік! Як дружину кохає. От би мені такого". З Маріуполем така ситуація. Тільки там чоловік ще й патчі під очі купив. Тільки не тому, що "хоче, щоб обличчя у його коханої завжди було молодим". А щоб синці та порізи під очима сховати. Приховати сліди злочинів та створити картинку для бабок під під'їздом", - зазначив Бєдняков.

Також ведучий запостив колаж, на якому зображений фасад одного з будинків у Маріуполі. До захоплення окупантами на фасаді будівлі красувався мурал із зображенням дівчинки, яка обіймає ведмедика. Тепер же це просто стіна, на якій висить напис: "Санкт-Петербург - Маріуполю".

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков поділився світлиною довоєнного новорічного Маріуполя та зізнався, за чим сумує найбільше.

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