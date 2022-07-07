Бєдняков показав, як окупанти вщент зруйнували його рідний Маріуполь: "Дивитися на це – біль"

Український телеведучий Андрій Бєдняков з болем дивиться на те, що загарбники зробили з його рідним містом.

Зокрема, ведучий показав моторошні кадри, на яких видно, що сталося з Маріуполем. Де раніше вирувало життя, нині – одні руїни та попелище.

Довкола одні зруйновані та розбомблені багатоповерхівки. Вони вже непридатні для життя. До 24 лютого там жили українці у злагоді та спокої, а російські окупанти все це забрали.

"Зараз один з найскладніших періодів у моєму житті. Без перебільшення. Але я стану сильнішим. Разом з усіма українцями. Це Маріуполь... Моє місто. Дивитись на це - біль. Я ніколи не пробачу", - поділився своїми емоціями Бєдняков.

Зазначимо, нині Маріуполь тимчасово окупований російськими військовими. Людям, які залишилися у місті, доводиться виживати у тяжких умовах. У Маріуполі немає води, маріупольці збирають задля своїх потреб дощову. Адже окупанти не в змозі відновити водопостачання. Жителям міста не вистачає ані питної води, ані для власних потреб. Тож російські окупанти організували польовий громадський душ.

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