Бєдняков показав, як в Маріуполі людям доводиться стояти у спеку просто неба, аби скористатися душем

Бєдняков показав, як в Маріуполі людям доводиться стояти у спеку просто неба, аби скористатися душем

В окупованому росіянами Маріуполі місцевим доводиться виживати у тяжких умовах.

У місті немає води, маріупольці збирають задля своїх потреб дощову. Адже окупанти не в змозі відновити водопостачання у місті.

Жителям Маріуполя не вистачає ані питної води, ані для власних потреб. Тож російські окупанти організували польовий громадський душ.

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав жахливе фото, на якому маріупольці стоять у спеку просто неба у черзі, аби скористатися душем.

"А це черга в громадський душ… Люди…", - написав Бєдняков.

Саме так живуть люди в окупованому Маріуполі / Фото: instagram.com/biedniakov

Окрім цього, телеведучий показав фото, на якому видно, як жителі Маріуполя шукають собі їжу, адже гуманітарну допомогу росіяни майже нікому не дають. Місцеві ловлять голубів, аби потім їх приготувати.

"Пастка для голубів у Маріуполі. Життя налагоджується. Ні. Звісно, там їх поставили не через те, що людям немає чого їсти. Це для того, щоб упіймати голуба, роздягнути до трусів і подивитися татуювання. Раптом це агент Держдепу", - висміяв окупантів Бєдняков.

Саме так живуть люди в окупованому Маріуполі / Фото: instagram.com/biedniakov

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