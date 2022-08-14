Бєдняков показав, як йому погрожують росіяни: "Щоб ти, бандерівець, від голоду здох"

У росіян "горить" через те, український телеведучий Андрій Бєдняков щодня засуджує вторгнення Росії в Україну.
Ведучий Андріій Бєдняков показав, як йому у соцмережах погрожують росіяни.
Загалом, знаменитість щодня критикує вторгнення Росії в Україну. І це не дає спокою росіянам, які слідкують за його сторінкою в Instagram. Тож коли Бєдняков черговий раз публікує допис, де засуджує та висміює РФ, вони починають ведучому погрожувати.
Зокрема, Андрій показав, як росіянка писала йому: "Щоб ти, бандерівець, від голоду здох".
Бєдняков оригінально та з сарказмом відповій громадянці РФ.
"Так що "якщо я здохну від голоду" – сам винний. Мене попереджали", - із сарказмом відповів ведучий.
Зазначимо, росіяни погрожують багатьом українським знаменитостям. Раніше путіністи злили до Мережі інформацію Анатолія Анатоліча та його родину і погрожували розправою.
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