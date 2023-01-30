Бєдняков поскаржився на поїздку в таксі під російські пісні: "Що має відбутися, щоб в голові запрацювало?"

Телеведучий Андрій Бєдняков розповів підписникам, як невдало скористався послугами таксі.

Шоумен написав обурливу сторіз в Instagram просто під час поїздки. Як розповів Бєдняков, таксист виявився прихильником російських хітів.

Така поведінка водія в Україні під час війни розлютила ведучого, адже прослуховування російської музики сьогодні - це пряме спонсорування країни, яка щодня вбиває українців.

"Їду з таксистом, у якого грає російська музика з "90-х". Пацану років 25-30. Я, бл*дь, не знаю, що ще має відбутися, щоб щось в голові запрацювало", - написав Бєдняков.

Ведучий не втримався та все ж по цікавився у водія, чому він і досі слухає артистів, які підтримали війну. У відповідь таксист запевнив, що музика "внє палітікі".

"Моя думка: хочеш слухати - слухай сам, вдома, не з клієнтами! Приклад. Я любив поспівати "Руки вверх". Але потім сірьожа жукаф вирішив поспівати у "Лужніках" на z-концерті. Відтоді сірьожа жукаф та інші ніколи не з'являться в моєму телефоні чи в машині", - відреагував шоумен.

Нагадаємо, що не лише Андрій Бєдняков закликає українців припинити слухати пісні артистів з РФ. Раніше Оля Цибульська розгнівано звернулася до користувачів Мережі, які "просувають" росіян в українських музичних чартах.

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