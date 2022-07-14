Бєдняков пригрозив "дати п**ди" путіністу Лєбєдєву за "чесний" репортаж про Маріуполь

Так, нещодавно росіянин в Instagram, який заборонений в РФ, хизувався тим, що відвідав тимчасово окуповані Росією українські міста.

Путініст приїздив до Енергодара, зокрема до Запорізької АЕС. Також Лєбєдєв був і в Маріуполі, де зняв "чесний" репортаж про життя міста в окупації.

На цю новину гнівно відреагував Андрій Бєдняков. Ведучий зазначив, що спочатку йому хотілося, аби росіянину заборонили в'їзд до всіх цивілізованих країн. Утім, він передумав. Бєдняков зазначив, що у нього є можливість перестріти путініста та дати йому "п**ди".

Андрій Бєдняков пригрозив путіністу Лебедєву / Фото: instagram.com/biedniakov

"Цей "мандрівник" поїхало до Маріуполя і зняло там "репортаж". "Чесний". Туди ж пускають тільки "чесних" зараз. Спочатку хотів, щоб цьому "мандрівнику" закрили в'їзд у всі країни. Але ні. Нехай їздить. Адже так у мене з'явиться можливість десь зустріти цей "блакитний чуб" і дати йому п**ди", - написав в Instagram-stories ведучий.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков показав моторошні кадри, на яких видно, що сталося з Маріуполем. Де раніше вирувало життя, нині – одні руїни та попелище.

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