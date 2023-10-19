Бєдняков привітав сина з першим днем народження і приголомшив, як малюк на нього схожий

Український шоумен Андрій Бєдняков розповів, що сьогодні, 19 жовтня, виповнюється рік їхньому з Настею Короткою сину Остапу.

З цієї нагоди зірковий батько розмістив декілька світлин з хлопчиком на сторінці в Instagram. На першому фото, яке було зроблене у пологовому, зображена крихітна ніжка Остапа, на другому – хлопчик в один рочок:

"Сину, сьогодні рівно рік, як ти майже постійно бачиш мене в телефоні. Любимо тебе, Остапе Андрійовичу! Навіть коли какаєш на килим. Навіть коли він на стіні. З днем народження, сину! Твої мама, тато, сестра і Буфа (яка на килим тебе і навчила …)" – підписав фото з сином Бєдняков.

Син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Син Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Як відомо, молодша дитина Андрія Бєднякова і Насті Короткої, син Остап з'явився на світ у США, куди Настя, будучи вагітною, виїхала з 7-річною донькою під час повномасштабної війни. Андрій Бєдняков тим часом в Україні активно волонтерить та збирає гроші на потреби нашої армії.

Нагадаємо, що нещодавно день народження відсвяткувала й дружина Андрія Бєднякова Настя Коротка. 15 жовтня артистці виповнилося 38 років. З нагоди свята шоумен поділився не найвдалішими фото своєї коханої у Instagram.

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