Бєдняков про поведінку Марченко, коли вони разом вели талант-шоу: "Я для неї був кісткою в горлі"

Український шоумен Андрій Бєдняков пригадав, як колись був ведучим одного талант-шоу разом з Оксаною Марченко, дружині підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Бєдняков зізнався, що для Марченко він був "кісткою в горлі" і вона ставилася до нього зневажливо і ігнорувала його жарти під час прямих ефірів. Про це шоумен розповів в інтерв'ю YouTube каналу Pressing.

"Я з нею пропрацював один рік. Я для неї був кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий, не можу сказати молодий, молодший за неї. І було видно, що їй було неприємно зі мною працювати. В нас був перший прямий ефір і в нас не було жодного контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою в мене нуль контакту було. При тому, що я намагався. Я на неї дивлюся, а вона на мене не дивиться. Я щось жартую, вона не сміється. Ну видно, що типу: "Хто ти?". Ось така була в неї реакція", - розповів Бєдняков.

Андрій Бєдняков та Оксана Марченко

Втім, зізнався шоумен, в останній знімальний день Марченко змінила гнів на милість. За словами Бєднякова, тоді він зайшов до неї у гримувальний вагон, і вони доволі мило поспілкувалися:

"А в останній день ми досить так нормально поспілкувалися з нею, коли ми відзняли останню програму. Я зайшов до неї, у неї був окремий гримваген, де вона сиділа. Я не можу сказати, що вона погана людина. Так, вона десь показала, що хто ти, ти мені не рівня. Це нормально. У мене все моє життя така історія, що мені постійно доводилося проходити складнощі. Вона нормальна, якщо з нею так поговорити. Її ставлення до всієї цієї ситуації, я туди не лізу, тому що все видно. І я не хочу про це сперечатися. Але накидати на неї зараз що вона така і така… Вона мені такого не показувала. Окрім того, що не хотіла зі мною працювати", - прокоментував Бєдняков.

Андрій Бєдняков та Оксана Марченко

Зазначимо, що тиждень тому СБУ оголосила підозру Оксані Марченко у фінансуванні Росгвардії та МВС РФ під час війни. Саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

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