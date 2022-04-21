Бєдняков про заборону їздити до РФ на 50 років: "У 85 поїду забирати награбовані праски та навушники"

Також ведучий розповів про близьких, які перебувають в Маріуполі.

Український телеведучий Андрій Бєдняков розповів про своїх близьких, які перебувають в блокадному Маріуполі.

Так, у "Сніданку з 1+1" знаменитість поділився, що зв’язатися з ними кожного разу все важче, оскільки окупанти вже зробили там власний зв'язок.

"Людям видають вже нові стартові пакети, якось проривається зв'язок, можна поговорити, але там ще залишаються друзі, деякі з них перебувають невідомо де, деякі вже виїхали. Все складно. Я заснув близько 8 ранку сьогодні, тому що постійно читав, дивився якісь новини, намагався якось аналізувати, але нічого не виходить. Дізнатися про знайомих людей, яких ти знав, що вони вже на боці "тієї влади", іншої, неукраїнської… і думаєш, як так можна", - прокоментував телеведучий.

Також читайте Бєдняков довів до сліз Мосейчук і Островську розповіддю про рідний Маріуполь

В соціальних мережах Бєдняков створив віртуальний аукціон, з молотка вже пішла футболка легендарного бразильського футболіста Пеле за 210 тисяч гривень. Усі вилучені кошти телеведучий відправляє на підтримку рідного міста. У майбутньому він продовжуватиме цю ініціативу, вже надходять заявки від друзів-футболістів ведучого, які готові надавати наступні лоти.

Вчора стало відомо, що низка українських артистів та творчих діячів потрапила до російського "чорного списку" з забороною на в’їзд до країни-агресора на 50 років. У цьому списку опинився і сам Бєдняков. Прокоментував цю новину ведучий так: "Список дивовижний, опинитися в такому списку за честь. Що можна сказати: буде мені 85, я поїду до Росії забирати усі наші награбовані праски та навушники".

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, чи відреагував на її звернення Кіркоров. Також артистка зізналася, чому мріє потрапити до російського "чорного списку".

Читайте також: