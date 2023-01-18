Бєдняков продає футболку з підписом футболіста Пеле, аби допомогти сім'ям загиблих у Дніпрі

Кошти з продажу підуть на допомогу дітям, які втратили своїх батьків.

Телеведучий Андрій Бєдняков виставив на аукціон футболку з підписом легендарного футболіста Пеле.

Мета аукціону – благодійна. Таким чином знаменитість хоче допомогти фінансово дітям, які втратили батьків внаслідок трагедії у Дніпрі.

"Аукціон на підтримку родин загиблих під час ракетного удару Росії по будинку в Дніпрі. А точніше – всі гроші підуть дітям, які втратили батьків під час цього терористичного акту", - написав ведучий в Instagram.

Футболка з підписом футболіста Пеле, яку продає Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Для того, щоб стати учасником благодійного аукціону, треба зробити внесок у розмірі 500 гривень. Кількість разів для участі – необмежена. Також автору найбільшого донату Бєдняков подарує футболку збірної України з підписами всіх футболістів.

"Якщо не хочете футболку, але хочете допомогти - можете переводити скільки захочете. Ваші 50 гривень - в саме сердце. Автору найбільшого донату - подарую футболку збірної України з автографами футболістів", - зазначив ведучий.

Ім'я переможця стане відомо в п'ятницю, 20 січня. Ведучий оголосить його під час прямого ефіру в Instagram.

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. У результаті терористичного акту загинули 45 осіб, досі зниклими безвісти залишаються 17 осіб.

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