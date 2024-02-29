Бєдняков різко висловився про зрадницю Тодоренко і пояснив, чому вона обрала Росію

Український шоумен Андрій Бєдняков різко висловилася про співачку-зрадницю Регіну Тодоренко, яка, попри війну в Україні, живе в Росії та заробляє криваві рублі.

Ведучий пригадав, що скандальна виконавиця раніше постійно нав'язувалася йому в друзі. Утім, Бєдняков уникав будь-яких зв'язків із Тодоренко. За словами шоумена, вже тоді було зрозуміло, що співачка – слизька людина, яка думає про заробіток та славу.

"Багато хто почав говорити, чому Регіна Тодоренко нічого не каже, оце несподіванка! А для мене це не було несподіванкою. Я знав Регіну Тодоренко. Ми з нею ніколи не товаришували. Ніколи. Вона намагалася зі мною товаришувати, а я людей бачу одразу, у мене є така історія. Я по людині можу сказати одразу, що це за людина. Мені досить одного-двох контактів. Вона не була моєю подругою", - прокоментував Бєдняков у проєкті "Про війну".

Регіна Тодоренко, Андрій Бєдняков / Фото: скриншот з відео

Ведучий пояснив, що скандальна Тодоренко залишилася в Росії та мовчить про війну через те, що не хоче втратити свій заробіток і популярність. Тим часом на долю України їй байдуже.

"Десь там корпоративи нам треба було вести вдвох, то я ніколи не погоджувався вести з нею. І вона там в інтерв'ю казала: "От чому Бєдняков зі мною не хоче...". Бо я бачив, я зрозумів, мені Регіна Тодоренко була не цікавою. Вона не була мені подругою. Там головне кар'єра, гроші, популярність, слава. Вона готова була переступати через людей", - додав шоумен.

Андрій Бєдняков / Фото: скриншот з відео

Також Бєдняков наголосив, що дорога до України для Тодоренко вже зачинена. Хоч вона й вже під час війни мріяла про прогулянку Одесою, однак до рідного міста скандальна співачка не повернеться.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков потролив танцівника Влада Яму, який під час війни виїхав з України та оселився в США.

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