Бєдняков розчулив відео зустрічі 4-річної дівчинки з батьком-військовим, який приїхав на її день народження

У Мережі набирає популярності зворушливе до сліз відео, де батько-військовий зробив своїй 4-річній доньці сюрприз.

У себе в Instagram це відео розмістила мама 4-річної Єви Валерія Коваленко. Відео стало віруснимі розлетілося по соцмережам.

Зокрема, у себе в фотоблогу зворушливий ролик розмістив український ведучий Андрій Бєдняков. Днями 4-річна Єва святкувала день народження. Її тато, який боронить нашу країну на передовій, приїхав спеціально, аби привітати дівчинку.

Але не просто привітати, а зробити сюрприз. Так, у відео Єва біжить до величезної подарункової картонної коробки. Коли ж дівчинка намагалася її відкрити, звідти з'явився тато-військовий у формі та з подарунком і квітами.

Реакція дівчинки зворушила юзерів до сліз. 4-річна Єва стрибала від щастя і дуже сильно обіймала тата.

"Як це мило, потік сліз, нехай усі наші хлопці повернуться до своїх сімей", "Реву… від самого ранку тепер. Неймовірно зворушливо", "плачу. Нехай всі батьки, сини, чоловіки, брати повернуться додому живі і здорові".

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