Бєдняков розповів, чому продовжував працювати у Росії після 2014-го і скільки грошей йому пропонували за російські проєкти

За словами Андрія Бєднякова, йому соромно за те, що він працював у росії. У цьому він зізнався в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Ведучий зазначив, що лише зараз розуміє, скільки там було путуністів:

"Чи соромно мені за те, що працював там? Соромно. Розуміючи зараз, скільки там було таких z і v. Я був у Москві, знімав там проєкти. Але я ніколи не знімав з людьми, які підтримували путіна. Ніколи. Це була моя основна умова. Це мене не виправдовує. Я намагаюся не виправдовуватися. Знімався? Мудак. Продавав тоді? Продавав, ок – мудак. Але у мене завжди була чітка позиція. І там її всі знали. Вони знали, що для мене Крим – це Україна. Єдина моя помилка, що я думав, що вони домовляться. Я думав, ну цивілізований світ", - сказав Бєдняков.

Він поділився, що йому не раз пропонували в окупованому Криму вести корпоративи за дуже великі гроші, однак він відмовлявся: "Я жодного разу туди не поїхав. Тому що я розумів, що я ніколи туди не поїду, поки Крим не буде українським", - зазначив Бєдняков.

Також Андрій чесно зізнався, що з дитинства мріяв працювати на Первом канале:

"Я хотів працювати там. У мене завжди була мрія працювати на Первом канале. Ще з дитинства. Я з Маріуполя, ми дивилися там російські канали. Про це ніхто не знав, але мені пропонував Первый канал, мене кликали на проби, хотіли, щоб я працював. Я відмовляв", - сказав Андрій.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков поділився, що 2014-го, коли тільки починалася війна на Сході України, йому порпонували на каналі россия 1 вести декілька розважальних проєктів, тоді ведучий відмовився:

"2014-го, коли все лише починалося, я мав вести там два, три проєкти у прайм-таймі за дуже великі гроші. Але коли почався Донецьк та Луганськ, я відмовився від цього. Там були величезні гроші. І навіть коли я згадую, які там були суми за ці три проєкти, які мені пропонували, це був центральний канал, я сказав, що я не можу. Вони мені ще тиждень телефонували. Я їм сказав: "Слухайте, я буду вести прямі ефіри, а в мене там будуть Донецьк бомбити і стріляти? Я не можу", - пригадав ведучий.

І зізнався,що йшлося про дуже велику суму:

"Це дуже великі суми. Це був праймовий проєкт. Це був канал росія 1. Все тільки починалося, щось там Крим, і я відмовився. Я не пам'ятаю, скільки там було ефірів, але за знімання в тих проєктах я б заробив десь 350 тисяч доларів", - розповів Бєдняков.

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