Бєдняков розповів подробиці смерті мами в окупованому Маріуполі: "У квартирі було нуль градусів"

В окупованому Маріуполі український ведучий Андрій Бєдняков втратив маму.

Знаменитість розповів, що його близька людина тяжко хворіла. Під час блокади Маріуполя мамі ставало лише гірше.

Умови, в який довелося жити жінці, лише погіршували її стан здоров'я. Постійні вибухи, відсутність води та опалення: здоровій людині тяжко жити, а хворій – тим більше. Мама Бєднякова впала в кому.

"Мамі ставало гірше. Мама впала в кому, як мені потім сказала сестра. Мама хворіла, про це до цього ніхто не знав. Мамі ставало гірше від кожного вибуху. Тому що на мозок це дуже впливало. Здоровій людині було складно, а хворій людині - це в рази було складніше. Плюс у квартирі вже було +3,0 градусів. А для хворої людини - це катастрофа", - розповів Андрій на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Мама Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Бєдняков розповів, що маму вдалося вивезти та поховати у Маріуполі. Нині ця територія перебуває у тимчасовій окупації.

"Маму вдалося вивезти і вдалося маму поховати по-людськи. Але, на жаль, не на підконтрольній Україні на даний момент території. Але, як сказала сестра, хоча б не біля під'їзду, де ховали своїх родичів люди нашого двору та всього міста", - додав ведучий.

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