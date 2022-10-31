Бєдняков та Єфросиніна влучно висміяли путіністку Бузову, яка приїхала до окупованого Донецька

Путіністка Ольга Бузова незаконно приїхала до окупованого Росією Донецька, аби черговий раз попіаритися.

На приїзд пропагандистки не могли спокійно дивитися українські ведучі Маша Єфросиніна та Андрій Бєдняков, які прокоментували ганебний вчинок пропагандистки.

Зокрема, Маша зазначила, що нині пропагандисти активно підтримують дії кремлівського диктатора. Утім, після розвалу режиму РФ ці псевдопатріоти будуть наввипередки виправдовуватися та кричати, що у них не було вибору і їх змусили.

Маша Єфросиніна про Ольгу Бузову / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Отже, у Донецьку гундить Ольчик. Привезла камери і вантажівку з коробками. Привезла дядьку-підказника і невивчений текст... Знаєте, про що я думаю, коли дивлюся на цих випердишів медіапропаганди? Про те думаю, де зараз купити той протиблювотний засіб, який зможе подіяти, коли після розпаду режиму РФ, вони всі почнуть каятись? Коли потече блеяння "нас змусили", "у нас не було вибору", "ми завжди любили український народ і просимо у нього прощення за все", - зазначила Маша.

Єфросиніна також додала, що путіністи зробили свій вибір ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Замість того, аби розповідати своїй аудиторії правду, вони обрали підтримувати жахливу війну.

Маша Єфросиніна про Ольгу Бузову / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я на початку війни порахувала, якби хоча б 20 із них зі своїми десятками мільйонів аудиторії закликали своїх підписників виступати проти війни, то загалом вони охопили б понад 200 млн людей... А вони що? Фу, б***дь", - додала Маша.

А от Андрій Бєдняков був більш лаконічним. Ведучий зазначив, що путіністка – артистка хіба що трьох літер. Окрім того, він зазначив, що Бузова незаконно перетнула кордон України, за що відповідатиме.

"Заслужена артистка трьох літер знову у Донецьку. А штам у паспорт про перетин кордону поставила?" – прокоментував Бєдняков.

Андрій Бєдняков про Ольгу Бузову / Фото: instagram.com/biedniakov

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти артистів, які підтримали розв'язану Росією війну в Україні. Під санкціями опинилися українці, а також росіяни. Ольга Бузова теж у списку підсанкційних осіб.

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