Бєдняков вирушив до прифронтових міст Донеччини розвозити хліб: "Зовсім поруч з домом"

Шоумен Андрій Бєдняков побував у прифронтових містах Донецької області, аби допомогти місцевим жителям.

У своїх сторіз в Instagram телеведучий розповів, що , вирушив розвозити продукти харчування жителям Донеччини. Підписи до фото і відео Бєдняков написав російською, задля того, аби користувачі з Росії читали правду про війну.

Найсильніші емоції Андрій відчув, коли побачив стелу Донецької області.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

"Тут навіть повітря інше. Тепліше. Зовсім поруч з домом, але так далеко", - написав Бєдняков.

Увесь цей час, поки телеведучий разом із іншим волонтером їхали із Дніпра, почалася масована ракетна атака по усій Україні.

"По дорозі у Авдіївку увесь час читаємо новини. У салоні пахне хлібом. Запах дитинства. Зв'язок є. Нервів і психіки майже немає", - розповів шоумен.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

У Авдіївці Бєдняков познайомився із хлопчиком, який продовжує вболівати за донецький футбольний клуб "Шахтар". Але у місті, що знаходиться на межі фронту, мешканці постійно чують вибухи.

"Війна. Нуль. Розвантажуємо, не звертаємо увагу на вибухи. Вони близько. Вони тут усюди", - поділився телеведучий.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Загалом серед місцевих мешканців залишилося усього людей 200. Більшість з них - це люди похилого віку.

Сидять на лавках. Очі втомлені. Тільки чують машину - виходять з підвалів", - розповів Бєдняков.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Було у цій поїздці і щасливі спогади. Шоумен раптово натрапив у одному із дворів хлопців, які грали у футбол і доєднався до вуличної команди. Гравці розповіли, що російські окупанти обстрілюють місто ракетами, з яких при розриві розсипаються металеві "голки" схожу на дротики.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Окрім того, що Бєдняков разом із волонтером розвозили хліб та консерви, які привезли, вони виконували доручення місцевих мешканців. Так, наприклад, люди просили відвести продукти, або "передачки" для родичів та знайомих із сусідніх селищ та міст.

"Забрали 11 коробок. На них герб України. Мурахи. Грузимо. Сідаю у бус. Повертаюсь. Жінка нас хрестить у повітрі. Посміхаюсь", - згадав Андрій.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Нажаль, не у всіх селищах місцеві жителі мали змогу вийти до волонтерів. У Водяному телеведучому здалося, що людей взагалі немає.

Сторіз Андрія Бєднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

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