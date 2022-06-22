Бєдняков висміяв російських окупантів, які перейменували проспект Миру в Маріуполі

Бєдняков висміяв російських окупантів, які перейменували проспект Миру в Маріуполі

Російські військові замість того, аби хоча б роздати гуманітарну допомогу маріупольцям, займаються перейменовування вулиць міста.

На це не зміг спокійно дивитися український телеведучий Андрій Бєдняков, який родом з Маріуроля.

До слова, окупанти перейменували проспект Миру в проспект Леніна. Бєдняков зазначив, що це черговий раз показує, що жоден мир окупантам не потрібен.

Разом з тим, Андрій висміяв те, що проспект назвали на честь Леніна.

"У Маріуполі проспект "Миру" змінили на проспект Леніна. Символічно… Мир не потрібен. У мене є ще пропозиція. Може Леніна ще містами провезти? Як кубок Стенлі, наприклад", - висміяв окупантів Бєдняков.

Андрій Бєдняков висміяв окупантів / Фото: instagram.com/biedniakov

Зазначимо, поки окупанти у Маріуполі займаються перейменуванням вулиць, гуманітарна ситуація в місті погіршується. Маріупольці перебувають на межі виживання через нестачу питної води. Йдеться про понад 100 тисяч осіб, які перебувають у ворожій окупації. Також у Маріуполі катастрофічна ситуація із хворими на цукровий діабет.

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