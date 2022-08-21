Бєднякова шокувала поведінка росіян: "Я розважав людей, які підтримують вбивства, катування, ґвалтування"

Ведучого Андрія Бєднякова обурила поведінка жителів РФ.

Загалом, у своєму Instagram знаменитість розповів, що взяв участь в одному YouTube-проєкті, де відомі українці через відео спілкуються з росіянами.

Бєдняков встиг поспілкуватися з понад 20 людьми. Утім, вони його шокували. Як виявилося, серед них лише троє росіян були проти війни в Україні та визнали, що їхня країна – агресорка.

"Ми поговорили понад з 20 людьми. Серед них було тільки троє росіян, які усвідомлюють , що їхня країна напала на нашу. І що це взагалі неправильно! Інші цілком підтримували те, що відбувається зараз( це стосовно "ця війна тільки однієї людини"). Були, щоправда , ще двоє, які сказали "мы не интересуемся" , але вони для мене не відрізняються від другої групи", - поділився ведучий.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Загалом, Бєднякову стало не по собі через те, що люди в РФ теж дивилися шоу, у яких він брав участь. Ведучий шкодує, що він розважав людей, які підтримують насильство.

"І тут я зрозумів, кого я розважав в своїх програмах. Людей( не всіх, звичайно, конкретно на цьому прикладі), які підтримують вбивства дітей, знищення всього живого, катування, ґвалтування та мародерство...Подумайте про це і ви, мовчуни-українці, які продовжують це робити і там жити . Хоча, до вас вже не дійде…", - обурився Бєдняков.

Читайте також: