Cardi B вдруге стала мамою та показала фото з пологового

Cardi B вдруге стала мамою та показала фото з пологового

У реперки народився син.

Американська реперка Cardi B вдруге стала мамою.

28-річна зірка, справжнє ім'я якої Белкаліс Альманзар, народила своєму чоловіку, реперу Offset сина. Радісною звісткою зіркова матуся поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість оприлюднила знімок з пологового, на якому тримає з коханим малюка. Подружжя ніжно дивиться на новонародженого.

Cardi B з Offset та сином / instagram.com/iamcardib

Як зазначила виконавиця, хлопчик з’явився на світ ще 4 вересня. Імені вона поки що не розсекретила. У коментарях фани та колеги Cardi B засипали її та Offset привітаннями.

Нагадаємо, про другу вагітність артистка оголосила наприкінці червня.

Пара також виховує доньку Калчер, якій нещодавно виповнилося 3 роки. На день народження Cardi B подарувала доньці масивне намисто з діамантами. Реперка влаштувала іменинниці розкішне свято.

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