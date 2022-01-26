Cardi B виграла суд проти блогерки, через яку хотіла скоїти самогубство

Артистка відсудила у зірки Мережі чотири мільйони доларів.

Американська реперка Cardi B виграла суд проти блогерки Лашате Кебе, яка неодноразово обмовляла її.

До слова, ще 2018 року зірка Мережі почала на своєму YouTube-каналі публікувати відео, у яких розповідала про те, що виконавиця нібито працювала повією та вживала наркотичні речовини. Також вона говорила, що реперка має венеричні захворювання.

Cardi B спочатку намагалася особисто поговорити з блогеркою, втім це було марно. Тому 2018 року реперка подала заяву до суду, пише The Guardian.

Cardi B / Associated Press

Адвокати Cardi B заявляли в суді, що відео Латаше – це наклеп, а блогерка ж хоче зіпсувати репутацію виконавиці. Сама артистка говорила, що через ролики Кебе у неї зіпсувалися стосунки з чоловіком, окрім того вона хотіла скоїти самогубство.

Загалом, артистка довела в суді свою правоту. Лашата Кебе ж має виплатити Cardi B моральну компенсацію у розмірі чотирьох мільйонів доларів.

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