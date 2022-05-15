"Це було шоком і для мене": Ірина Федишин відповіла на хейт через оцінки для Польщі на "Євробаченні-2022"

Вночі, 15 травня, відбувся міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022", де Україна виборола перемогу.

У сумі Kalush Orchestra здобули найбільшу кількість балів від глядачів та суддів. Та українці все ж таки незадоволені результатами голосування. Утім, не для Kalush Orchestra, а для учасника від Польщі – Охмана.

Українці вважають, що професійне журі мали поставити польському артисту найбільшу кількість балів. Через низькі оцінки для Польщі на "Євробаченні-2022" низка хейту посипалася й у бік Ірини Федишин, яка була у складі суддів.

Виконавиця ж вирішила одразу відповісти та пояснила, чому могло так статися.

"Ситуація з Польщею не приємна не тільки вам, але й мені. І якби я була по сторону глядацького голосування, я б теж була такою розлюченою. Тому що, попри те, що "Євробачення" все ж "ніби-то" аполітичний конкурс, складно відсторонитися, коли у твоїй країні війна і найбільше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати - це було шоком і для мене", - написала співачка.

Ірина пояснила, судді не мають права розголошувати своїх балів. Утім, вона показала, що поставила Польщі оцінку 10.

Бали для Польщі від Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Тому попри те, що не можна оприлюднювати свої голоси і за це можна бути оштрафованою, я скидаю фото своєї анкети, де видно, скільки балів отримала Польща особисто від мене. Як так трапилося, що для Польщі вийшло 0 балів? Я не знаю відповіді на це запитання", - додала Ірина.

Зазначимо, цьогоріч Польща отримала від суддів України нуль балів. А от глядачі були зовсім не згодні, вони оцінили виступ Охмана у 12 балів. А тим часом Україна від Польщі отримала найбільшу кількість балів як від глядачів, так і від суддів.

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