Це хіт: зірки "Кварталу 95" потролили перехоплену розмову російського окупанта з дружиною

Зірки студії "Квартал 95" Анастасія Оруджова та Юрій Великий у цей непростий для країни час знайшли спосіб, як трохи підняти настрій українцям.

Так, гумористи записали пародію на одну з перехоплених розмов російських окупантів з дружинами, які часто публікує СБУ. У ролі окупанта – Юрій Великий, Анастасія Оруджова, відповідно, грає його жінку.

Зокрема, у своїй пародії актори висміяли, як дружини окупантів розповідають їм, що вкрасти в українців. Російський військовий жаліється обраниці, що не витримує більше на війні, на що дружина говорить: "Залишилися справжні дрібниці. Залишилося тільки дістати кавомолку та блендер".

Також не оминули увагою те перехоплення, коли дружина солдата випадково видала, що мала стосунки зі співслужбовцем чоловіка. "Вчора був артобстріл. Так лейтенанту Кутепову член відірвало". На що "дружина" відповіла: "Ой, там не велика втрата".

Юзери зізналися, що Оруджова та Великий підняли їм настрій: "Круто, аж настрій піднявся", Дуже переконливо і смішно", "І це ж так у реальному житті", "порвало, обожнюю вас друзі", "це просто хіт, може, через гумор до них щось дійде".

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