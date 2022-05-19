"Це теж зброя": як Осадча, Боржемська та інші зірки у національних вбраннях вітали з Днем вишиванки

"Це теж зброя": як Осадча, Боржемська та інші зірки у національних вбраннях вітали з Днем вишиванки

Кожного третього четверга травня Україна святкує день вишиванки.

Цього разу він припав на 19 травня. Українські зірки привітали шанувальників з цим святом, а разом з тим похизувалися своїм національним вбранням.

Катерина Осадча

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"У наших серцях хрестиком вишита Україна! З Днем вишиванки!" – написала ведуча "Світського життя".

MamaRika та Сергій Середа

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"В крові кожного українця тече ДНК, в якій закладено код свободи та нестримної любові до своєї землі. Вишиванка наче броня, що захищає та ідентифікує нас як найсильнішу націю світу. Любимо тебе, наша Україно!" – привітала зіркова пара.

Наталка Карпа

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"З днем вишиванки, друзі! Це не просто наш етнічний одяг - це наша душа та серце… Це сила та енергія… Це промокод всієї нації, в якій зашифрована вся боротьба та кожна перемога нашого народу! Це пам’ять предків, що захищає нас та наших бійців, іноді не гірше, ніж броніки, адже не дає нам опускати руки та здаватися!" – поділилася співачка.

Тімур Мірошниченко

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"З Днем вишиванки! Давайте сьогодні "вишиємо" всі соцмережі нашим надзвичайним вбранням. Бо українська вишиванка - це теж зброя!" – закликав телеведучий.

Надя Дорофєєва

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"В наш дім прийшли вкрасти наше майбутнє… і зруйнувати нашу культуру. Але у відповідь на це ми стали ще голосніше співати свої пісні, зробили наші жовтий і синій кольори сміливості наймоднішими у всьому світі і як ніколи сильно стали триматися за своє коріння. Українська культура - яскрава і глибока. Вона вже стала натхненням для багатьох сучасних музикантів, дизайнерів та художників. Зараз талановиті люди з усієї України переосмислюють її та наповнюють новими сенсами. Бо, я думаю, не маючи такого бекграунда, неможливо йти вперед і створювати нове. Без минулого немає майбутнього! З Днем вишиванки, Україно" – привітала артистка.

Гурт "Антитіла"

Фото: instagram.com/antytila_official

"З Днем Вишиванки, друзі! Все буде Україна!" – написали музиканти.

Віра Кекелія

Фото: instagram.com/kekeliavera

"Лише зараз, в повній мірі, розумію важливість і значення цього свята! Слава Україні", – зізналася знаменитість.

Марина Боржемська

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Вишиванка - символ України. Завжди була і буде. Сьогодні день вишиванки, тому хочу ще раз подякувати, що я українка. І повторити, наскільки я пишаюся цим. Мені здається, у кого до 24 лютого не було вишиванки, за першої можливості побігли купувати або шукати та просити у своїх бабусь. Я завжди обожнювала вишиванки за те, що в них наша особливість та гордість. Ми можемо вдягати її у будь-який день, оскільки це не лише українська ідентичність, а й неймовірна краса. Я дуже щаслива, що наша національна свідомість за останні роки піднялася на такий високий рівень, що ми обожнюємо все, що пов’язане з нашою країною і демонструємо це світу з великою радістю та гордістю", – поділилася фітнестренерка.

MONATIK

MONATIK з дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

"Телефон нагадав… В цей день 2015 року. Чекаємо на нашого первістка — Даню. Андріївський узвіз. Всіх з Днем вишиванки! Все буде перемога! Все буде Україна", – поділився спогадом мультиартист.

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"З Днем вишиванки українці! Хочу процитувати слова вже славнозвісного Олександра Григоровича Поворознюка: "Слава українській нації, слава ЗСУ, наша доля - тільки воля", – написала хореографиня.

Нагадаємо, в День вишиванки помічник саперів пес Патрон змінив "бронік" на вишиванку. ДСНС України показали зворушливе фото песика-героя.

Якими візерунками прикрашали вишиванки в різних регіонах України

Читайте також: