Чак Норріс одружив свого 24-річного сина та показав фото з розкішного весілля

Син Чака Норріса одружився

Легендарний голлівудський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс одружив свого сина.

Йдеться про 24-річного Дакоту Норріса. Про весілля молодик повідомив у своєму Instagram. Син знаменитості уклав шлюб ще 8 листопада. Обраницею Дакоти стала жінка, на ім'я Ешлі.

Весілля сина Чака Норріса / © instagram.com/d.ak.ot.a

Син Норріса опублікував зворушливий допис, який присвятив дружині. Він зазначив, що весілля – це найкращий день в його житті. Норріс-молодший неабияк щасливий, що Ешлі нарешті стала його дружиною. Він наголосив, що лише з нею готовий розділити все своє життя.

Весілля сина Чака Норріса / © instagram.com/d.ak.ot.a

"11.08.25 я одружився зі своєю найкращою подругою. Це був найпрекрасніший день у моєму житті. День, сповнений радості, вдячності та величезної любові. Стоячи там зі своєю дружиною, я відчував, ніби все в моєму житті нарешті стало на свої місця. Ешлі, ти мій спокій, моя сила та моє благословення від Бога. Я кохаю тебе більше, ніж можу висловити словами, і я безмежно вдячний за те, що можу пройти через життя з тобою поруч", - поділився Дакота.

Весілля сина Чака Норріса / © instagram.com/d.ak.ot.a

Окрім того, син Норріса показав, яким було його розкішне весілля. Особливий день із молодятами розділили найближчі та найрідніші. Наречена одягнула пишну білу сукню та довгий вельон, а наречений – чорний офіційний костюм.

Весілля сина Чака Норріса / © instagram.com/d.ak.ot.a

Час Норріс вже прокоментував весілля сина. Зірка Голлівуду зазначив, що неабияк щасливий за молодят, які нарешті офіційно стали чоловіком та дружиною.

"Не можу бути щасливішим за тебе, синку. Я так сильно люблю вас обох", - прокоментував Норріс.

Весілля сина Чака Норріса / © instagram.com/d.ak.ot.a

