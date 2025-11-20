- Дата публікації
Чак Норріс одружив свого 24-річного сина та показав фото з розкішного весілля
Весілля Дакоти Норріса відбулося ще 8 листопада.
Легендарний голлівудський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс одружив свого сина.
Йдеться про 24-річного Дакоту Норріса. Про весілля молодик повідомив у своєму Instagram. Син знаменитості уклав шлюб ще 8 листопада. Обраницею Дакоти стала жінка, на ім'я Ешлі.
Син Норріса опублікував зворушливий допис, який присвятив дружині. Він зазначив, що весілля – це найкращий день в його житті. Норріс-молодший неабияк щасливий, що Ешлі нарешті стала його дружиною. Він наголосив, що лише з нею готовий розділити все своє життя.
"11.08.25 я одружився зі своєю найкращою подругою. Це був найпрекрасніший день у моєму житті. День, сповнений радості, вдячності та величезної любові. Стоячи там зі своєю дружиною, я відчував, ніби все в моєму житті нарешті стало на свої місця. Ешлі, ти мій спокій, моя сила та моє благословення від Бога. Я кохаю тебе більше, ніж можу висловити словами, і я безмежно вдячний за те, що можу пройти через життя з тобою поруч", - поділився Дакота.
Окрім того, син Норріса показав, яким було його розкішне весілля. Особливий день із молодятами розділили найближчі та найрідніші. Наречена одягнула пишну білу сукню та довгий вельон, а наречений – чорний офіційний костюм.
Час Норріс вже прокоментував весілля сина. Зірка Голлівуду зазначив, що неабияк щасливий за молодят, які нарешті офіційно стали чоловіком та дружиною.
"Не можу бути щасливішим за тебе, синку. Я так сильно люблю вас обох", - прокоментував Норріс.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що футболіст збірної Франції Жуль Кунде таємно одружився зі старшою на 10 років українкою. Закохані влаштували весілля нібито після чотирьох років стосунків.