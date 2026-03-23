Чак Норріс помер: хто та скільки отримає з багатомільйонного спадку легенди

Чак Норріс / © Associated Press

Після смерті легендарного актора Чака Норріса, упізнаваного за ролями в культових бойовиках, стало відомо про його багатомільйонні статки та потенційних спадкоємців.

За попередніми оцінками, капітал актора становить близько 70 мільйонів доларів, згідно з даними «Celebrity Net Worth». Основну частину спадщини, ймовірно, отримають члени родини.

У Норріса залишилися п’ятеро дітей — сини Майк і Ерік, донька Діна, а також близнюки Дакота і Данілі. Водночас деталі розподілу майна не розголошуються.

Відомо, що фінансовий успіх актора формувався не лише завдяки кінокар’єрі. Значну роль відіграли продюсерські проєкти, рекламні контракти та інвестиції, які забезпечували стабільні доходи протягом багатьох років.

Світову популярність Чак Норріс здобув завдяки майстерності в бойовому мистецтві, що відкрила йому шлях у кіноіндустрію. Справжній прорив стався 1990-х років після виходу серіалу «Вокер, техаський рейнджер», який перетворився на телевізійний хіт і приніс зірці міжнародне визнання. Окрім акторської роботи, він також був залучений до продюсування проєкту.

Нагадаємо, 20 березня 86-річний Чак Норріс пішов з життя. Стало відомо, як минули останні дні актора.