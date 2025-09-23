Чак Норріс у 85 років приголомшив своїм виглядом: легендарний актор підкорив гору в США

Чак Норріс / © facebook.com/officialchucknorrispage

Легендарний голлівудський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс, якому вже 85 років, довів, що залишається у чудовій фізичній формі.

Так, зірка культових бойовиків здійснив сходження на гору Лассен у Каліфорнії, висота якої сягає 3 187 метрів. Актор поділився враженнями у Facebook та опублікував світлини з походу. На кадрі 85-річний Норріс позував у кепці та з рюкзаком на плечах.

Знаменитість також зізнався, що знову відчув щастя підкорювати вершину, яка для нього має особливе значення. Зокрема, Чак згадав про особисті спогади, пов’язані з цією місцевістю. За його словами, саме дружина познайомила його з цим краєм, адже вона виросла неподалік.

Чак Норріс / © facebook.com/officialchucknorrispage

"Мені вкотре пощастило здійнятись на гору. Було важко бачити руйнування після пожежі Діксі 2021 року, але навіть вона не змогла затьмарити красу цього парку. Прогулянка цими стежками викликала стільки чудових спогадів. Моя дружина виросла у цій місцевості, і я завжди буду вдячним їй за те, що вона відкрила для мене такі надзвичайні місця", — написав Норріс.

