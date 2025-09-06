Чарлі Шин після підозри у педофілії розкрив правду про романи з чоловіками та життя з ВІЛ

Чарлі Шин / © Associated Press

Скандальний голлівудський актор, відомий за серіалом "Два з половиною чоловік", Чарлі Шин відверто визнав найболючіші сторінки свого минулого.

У коментарях для People артист заявив, що більше не ховається від правди та готовий говорити про все відкрито. Його сповідь незабаром пролунає одночасно у двох гучних проєктах — автобіографічній книзі "The Book of Sheen" і документальному фільмі "aka Charlie Sheen" на Netflix.

"Я не збираюся тікати від минулого чи дозволяти йому керувати мною. Це надає таку свободу. До біса свободи… Значно легше, коли можна говорити напряму. Це ніби жодний потяг не зніс ресторан, жодне чортове піаніно не впало з неба, ніхто не увірвався і не вистрілив у мене", — поділився актор з притаманним йому сарказмом.

Чарлі Шин / © Associated Press

Шин розповів, що його стосунки з чоловіками почалися у період наркотичних експериментів із креком. Саме тоді він заразився ВІЛ. Довгий час актор приховував хворобу, але коли знайомі побачили його препарати й почали шантажувати фото, він не витримав і 2015 року публічно визнав діагноз, але зараз впевнено стверджує: "Я абсолютно впевнений, що нікому не передав вірус".

Сьогодні ж 59-річний актор намагається уникати гучних вечірок та медійного хайпу. Після гучного розлучення з двома колишніми дружинами він залишається самотнім: "Моє особисте життя настільки нудне, наскільки це можливо. Але я відкритий для нових почуттів. Хоча, думаю, вже не для шлюбу".

До слова, скандальна тінь минулого й досі переслідує знаменитість. Ще 1986 року колишній актор Домінік Брашиа публічно заявив, що Чарлі зґвалтував 13-річного Кора Гейма під час знімань фільму "Лукас". Тоді Шину було лише 19. Сам актор різко відкинув усі обвинувачення, а Гейм, який міг би підтвердити чи спростувати історію, трагічно помер 2010-го у 38-річному віці.

