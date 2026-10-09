"Чекаю на поліцію": Ксенія Мішина пошкодила нове елітне авто за 5 млн грн і показала, як це сталося

Ксенія Мішина

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Українська акторка Ксенія Мішина пошкодила своє нове елітне авто, яке вона придбала за п’ять мільйонів гривень.

Навесні артистка пересіла за кермо преміального кросовера Mercedes-Benz GLE 450. Не встигла знаменитість й року від’їздити на авто, як вже його пошкодила. Ксенія Мішина, коли здійснювала маневр, зачепила боком паркувальний стовпчик із ланцюгом. Внаслідок цього на одному з боків автомобіля утворилися глибокі горизонтальні подряпини та вм’ятини, які проходять через обидві дверцята.

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«Чекаю на поліцію», — поділилась з прихильниками акторка.

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Авто Ксенії Мішиної / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина після інциденту отримала безліч коментарів. Артистці писали різне — і підтримували її, і дорікали за неуважність. Сама ж Ксенія Мішина говорить, що засмучуватися через це не збирається. Звичайно, ситуація неприємна, але вона вже нічого не змінить.

«От би щодня такий відгук аудиторії! Пишуть мені: "Що ти зробила, це ж нова машина!". Все вже, не нова машина. Все! Інше повідомлення: "Молодець, обкатала, вітаю!". Інше повідомлення: "У такі моменти дякую, що взяли грошима, а не здоров’ям". От я теж так вважаю. Є два варіанти, як поводитися: довести себе до істерики, але що це змінить — нічого. Є інший варіант — це ж просто метал. Так сталося…», — зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська стала власницею нового розкішного авто. Артистка розсекретила, у скільки їй стала купівля машини.

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