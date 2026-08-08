Чемпіон світу з ММА Ґудзь оскандалився через зв’язки з культурою РФ: реакція бійця обурила фанів

Георгій Ґудзь / © скриншот

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Український бренд прибрав багаторазового чемпіона світу з ММА Георгія Ґудзя з фотопроєкту до Дня Незалежності після хвилі обурення через його зв’язки з російською культурою.

Історія почалася з фотопроєкту, який мав розповідати про сучасну Україну. Серед його учасників опинився Георгій Ґудзь. Саме спортсмен мав представляти літеру «Ґ». Однак увага аудиторії швидко змістилася з його спортивних досягнень на публічну діяльність. Користувачі звернули увагу на мову дописів бійця. Також згадали його контент із російськими артистами. Після критики бренд переглянув своє рішення.

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Вони не стали сперечатися з аудиторією та визнали, що недостатньо ретельно перевірили публічну діяльність спортсмена.

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«Нашою метою було показати людей, які формують сильний образ України та сучасну українську ідентичність у культурі, спорті, літературі, музиці, війську, спеціальних службах та інших сферах нашого життя. Водночас ми упустили важливі речі в його публічній комунікації. Це наша відповідальність. Саме тому його не буде в списку учасників проєкту. Для нас принципово важливо говорити про українську культуру, підтримувати її розвиток і робити її видимою у світі», — йдеться у заяві бренду.

Фотопроєкт / © скриншот

Причиною резонансу стали не спортивні здобутки Ґудзя, а його публічний контекст. Українці звернули увагу, що спортсмен переважно веде соцмережі російською мовою. Крім того, під час повномасштабної війни він публікував спільні фото з російськими реперами Guf та OBLADAET. У його контенті також звучали російськомовні композиції. Навіть новину про свою участь у проєкті боєць супроводив треком гурту «Каспийский груз».

Георгій Ґудзь / © скриншот

Це викликало питання до того, наскільки такий учасник відповідає концепції проєкту, присвяченого українській ідентичності. Зрештою бренд вирішив не залишати спортсмена серед «облич» своєї абетки та відмовився від його участі. Літера «Ґ», яку мав представляти Ґудзь, залишилася без світлини.

Сам спортсмен не залишив ситуацію без відповіді. Він опублікував допис російською мовою, у якому заявив, що не збирається змінювати себе заради схвалення аудиторії.

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«Я такий, який є, не звик носити маски, але для країни зробив більше, ніж 99% людей, які сидять по той бік екрану! Але, можливо, настав час зрозуміти просту річ: ви знаєте лише ту версію людини, яку вам показали. А справжня історія завжди залишається за кадром! Хто знає мене особисто, той розуміє мої життєві цінності й погляди як людини!», — зазначив спортсмен.

Георгій Ґудзь / © скриншот

Ґудзь додав, що не прагне подобатися всім і вважає, що своїми результатами завдячує собі, близьким та тренерам. За словами бійця, його головне завдання — залишатися чемпіоном.

Окремо спортсмен відреагував і на рішення виключити його з проєкту. Він наголосив, що не просив бренд запрошувати його до зйомки, а тому, на його думку, відповідальність за вибір мала залишатися за командою.

«Це не я прийшов до бренду з проханням взяти мене до них, а вони попросили мене стати обличчям їхнього проєкту! Якщо ви запрошуєте людину через її ім’я, досягнення та особистість — майте сміливість залишатися з цим вибором, коли навколо стає голосно».

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