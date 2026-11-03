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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул «Miss International Ukraine» і представить Україну у Токіо

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Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул «Miss International Ukraine» і представить Україну у Токіо

Фіналістка конкурсу «Міс Україна 2025» Дар’я Харитонова отримала титул «Miss International Ukraine» та представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Miss International», фінал якого відбудеться 25 листопада в Токіо, Японія.

Дар’я успішно реалізує себе у спорті, тренерській діяльності та моделінгу. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів і чемпіонкою Європи серед дорослих зі спортивних-бальних танців. Також Дар’я розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

Важливою частиною життя Дар’ї є благодійна діяльність. Вона долучилася до таких ініціатив, як благодійний ефір «Танці з зірками» спільно із Superhumans Center, проєкт Ukrainian Women Unity та Бал хоробрих сердець на підтримку центру протезування U+.

Тепер Дар’я готуватиметься до нового виклику — представлення України на міжнародному конкурсі «Miss International». Подія відбудеться з 11 по 27 листопада в Токіо. Підтримаємо нашу представницю та побажаємо їй яскравого виступу й перемоги!

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