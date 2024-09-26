Ченнінг Татум офіційно розлучився з Дженною Д'юенн: яку мирову угоду уклали колишні

Пара розірвала стосунки ще шість років тому.

Голлівудський актор Ченнінг Татум офіційно розлучився з колишньою дружиною, акторкою Дженною Д'юенн.

Про це повідомляє видання People. Пара розірвала стосунки ще шість років тому, однак лише зараз досягла мирової угоди. Зокрема, колишні закохані врегулювали грошові питання. Вони відмовилися від аліментів. Татум та Д'юенн таким чином хочуть уникнути судового розгляду справи щодо розлучення, який призначений на грудень цього року.

Ченнінг Татум і Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Зазначимо, пара перебувала в стосунках 12 років, з яких майже дев'ять – у шлюбі. Актори познайомилися на зніманнях фільму "Крок вперед", де вони грали головні ролі. Їхні стосунки розпочалися 2006 року, а вже влітку 2009 тоді ще закохані одружилися. 31 травня 2013 року в подружжя народилася спільна донька Еверлі. Вже в квітні 2018 року актори приголомшили новиною, що розлучаються.

Ченнінг Татум і Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Ченнінг Татум тривалий час не сумував на самоті. Від 2018 року до 2020-го він крутив роман зі співачкою Джессі Джей. Наразі актор будує стосунки з акторкою Зої Кравіц.

Що ж стосується Дженни Д'юенн – то вона перебуває в стосунках з актором Стівом Казі, від якого народила сина та доньку.

Нагадаємо, нещодавно британська акторка Софі Тернер та американський співак Джо Джонас офіційно розлучилися. Пара через рік після розриву врегулювала всі питання.

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