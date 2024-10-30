Ченнінг Татум розійшовся з Зої Кравіц після трьох років стосунків та заручин – ЗМІ

Голлівудський актор Ченнінг Татум, який нещодавно офіційно розлучився з дружиною, розійшовся з американською акторкою та співачкою Зої Кравіц.

Про це виданню People розповіло одразу декілька джерел. Зазначається, що парочка вирішила розірвати заручини та розійтися своїми шляхами. Хоч акторів на початку місяця бачили разом, коли вони в одному з театрів відвідали показ п'єси Левона Хоука, однак у шанувальників є привід хвилюватися. Річ у тім, що останнями тижнями Зої Кравіц помічають без обручки.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц / Фото: Associated Press

До слова, зірки Голлівуду перебували в стосунках протягом трьох років, а минулого року Татум освідчився обраниці. Видання People зверталося до зірок за коментарями, однак вони від них утримуються.

Зазначимо, про стосунки Ченнінга Татума та Зої Кравіц заговорили в серпні 2021 року, коли парочку помітили під час велосипедної прогулянки. Вже у жовтні закохані підтвердили роман. 2023 року Татум освідчився Кравіц.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно український співак Міша Крупін розсекретив нові стосунки, але через день після цього оголосив про розрив із коханою. Артист назвав причину такого рішення.

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