Через 20 років після скандалу: зірка «Бората» попросив вибачення у Казахстану

Саша Барон Коен публічно попросив вибачення

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Минуло 20 років з моменту, як на екрани вийшов комедійний фільм «Борат», а виконавець головної ролі та автор ідеї — британський комік Саша Барон Коен — досі отримує публічні прочухани за своє творіння. Цього разу йому довелося попросити вибачення перед Казахстаном за стрічку «Борат».

Про це стало відомо з подкасту Happy Sad Confused.

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Британський комік Саша Барон Коен попросив пробачення у народу Казахстану

Виконавець головної ролі та автор ідеї зазначив, що йому до цього моменту доводиться багато комунікувати щодо фільму та роз’яснювати концепцію комедійної картини, реагувати на різноманіття закидів у його бік. Проте до народу Казахстану він звертається вперше.

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Британський актор і гуморист Саша Барон Коен офіційно попросив вибачення в жителів Казахстану за сформований образ Бората Сагдієва — екранного журналіста із сатиричного фільму 2006 року, який за сюжетом вирушає до Сполучених Штатів задля знімання документального проєкту й потрапляє в цілу низку курйозних ситуацій.

«Я хочу вперше попросити вибачення перед народом Казахстану. Бо Борат не має до Казахстану жодного стосунку», — заявив Коен.

Артист розповів, що початковий вигаданий образ з’явився ще під час його роботи над гумористичним шоу для телеканалу BBC. Надалі ім’я та країну походження персонажа адаптовували під вимоги медіакомпаній, які виділяли кошти на виробництво.

«Я міг би сказати: цей персонаж уже належить „Бі-бі-сі“, але в мене є абсолютно новий персонаж! Його звати Олексій Кріклер, він з Молдови».

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Як зізнався сам актор, Казахстан він вибрав як варіант лише тому, що ця держава здавалася пересічній аудиторії практично невідомою. Водночас комік відверто визнав, що й досі не має уявлення про справжнє звучання казахської вимови.

«Нічого спільного з Боратом, але я все одно продовжуватиму його використовувати, бо мої знання про центральноазіатські акценти досить обмежені».

Попри попередні спроби Коена пояснити художню задумку та відповісти на хвилю обурення, публічні вибачення перед казахстанцями пролунали вперше. Офіційна позиція країни щодо комедії з часом зазнала суттєвої трансформації: від перших погроз судовими позовами до подальшого використання пізнаваного образу в промоційних туристичних кампаніях.

2005 року Міністерство закордонних справ Казахстану попереджало про готовність позиватися до Саші Барона Коена. У дипломатичному відомстві кваліфікували його проєкт як «політичне замовлення», покликане дискредитувати міжнародний імідж країни та її громадян.

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Офіційної заборони на показ «Бората» в країні не ухвалювали, проте після світового релізу стрічка так і не потрапила на екрани місцевих кінотеатрів.

Згодом градус несприйняття комедійного героя знизився. 2020 року світ побачила друга частина комедії — «Борат-2». Утім, сиквел знову спровокував хвилю обурення серед казахської спільноти в США. У листопаді того ж року Асоціація казахів-американців вийшла з офіційним закликом усунути стрічку з-поміж номінантів на здобуття престижних кінопремій «Оскар», «Золотий глобус» та інших нагород.

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