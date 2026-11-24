Петро Крилов / © instagram.com/ranzaar

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Український актор Петро Крилов, який долучився до війська на початку 2026 року, розповів про кілька ситуацій на фронті, у яких ледь не загинув.

У дописі в Instagram військовий почав цю тему з роздумів про «прірву» між цивільними та тими, хто служить. Він пригадав один із перших діалогів після мобілізації. Тоді надіслав знайомому посилання на кастинг у закордонний проєкт, але у відповідь почув різке чи то жартівливе: «Ти там служиш чи ху*н*ю займаєшся?».

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Цей епізод, за словами Крилова, змусив його інакше подивитися на ставлення суспільства до військових. Актор зауважив, що чимало людей згадують про службу військовослужбовців лише тоді, коли ті гинуть.

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«Прийшло розуміння того, що якщо ти, вдягнувши піксель, не починаєш гастролювати всією країною з концертами, чи не ходиш на всі ток-шоу, чи не відвідуєш всі подкасти та не даєш інтерв’ю усім блогерам, паралельно знімаючись в усіх ТБ- та кінопроєктах, то для пересічного громадянина твоя військова служба — це кіт Шредінгера: вона існує тільки тоді, коли ти загинеш. На жаль», — написав актор.

Петро Крилов / © instagram.com/ranzaar

Одну з небезпечних ситуацій військовий згадав як свій перший «день народження» за рік. Через спеку та складні побутові умови на позиції він вирішив відійти приблизно на 20–30 метрів, щоб справити потребу. Повертаючись, почув характерний звук запуску ворожого FPV-дрона.

За словами Крилова, на порятунок залишалися лічені секунди. Він устиг добігти до укриття, а безпілотник врізався в огорожу біля входу. Військовий вважає, що вижити йому допомогли кілька обставин: противник помітив його запізно, дрон не влучив у вхід, а сама конструкція укриття частково захистила від уламків.

«Це мій четвертий день народження в цьому році. Перший — коли позиція перетворювалася на філіал сільського туалету. Тож я вирішив пошукати собі кращого „місця під сонцем“ обравши затишний закуток у 20-ти чи 30-ти метрах від позиції. Зі зброї з собою в мене були тільки вологі серветки, із броні — віра в те, що Україна переможе. Зробивши свої справи, я вже повертався назад, коли раптом у 15-ти метрах від позиції почув звук старту моторів FPV. Рахунок пішов на секунди, і якби у світі існувала дисципліна по найшвидших стрибках в укриття, гадаю, того дня у мене було б впевнене олімпійське золото», — іронічно зауважив актор, згадуючи той випадок.

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Допис Петра Крилова / © instagram.com/ranzaar

Інший небезпечний епізод стався після ударів керованими авіабомбами. Вибухова хвиля зачинила двері запасного виходу в укритті, через які забезпечувався відтік чадного газу від генератора. Спершу ніхто не помітив проблеми, однак згодом Крилов прокинувся з сильним головним болем і нудотою.

Він спробував дістатися до виходу, щоб подихати свіжим повітрям, а повернувшись, устиг попередити побратима про необхідність вимкнути генератор. Після цього актор знепритомнів. Коли прийшов до тями, його вже переносили на лежак. Під час падіння він також розсік руку вище ліктя.

Побратим, який чергував в укритті, зміг вимкнути генератор, хоча сам теж зазнав впливу чадного газу. На руці Крилова залишився шрам.

Допис Петра Крилова / © instagram.com/ranzaar

Третій випадок, про який розповів актор, пов’язаний із падінням керованих авіабомб приблизно за 25 метрів від позиції. Вибухова хвиля підняла стіну піску й пилу, через що, за образним описом Крилова, серед дня навколо раптом настала темрява.

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Військовий зазначив, що навіть устиг зробити фотографію. Водночас він наголосив: це лише кілька епізодів, які можна окреслити конкретними моментами. Інші небезпечні ситуації, що розтягувалися в часі, він навіть не береться рахувати.

«Місце, де ви були або могли бути 30 хв тому, перетворили на філіал пекла? Та і х*й з ним. Пішли далі… Цинкуй небо. Дивись під ноги. В кого вода? Що на „Чуйці“? Відбий кори в радейку. Ну що, п’ять хвилин куримо і п**дуємо. О, за*бата зеленка. Хто сьогодні задвухсотиться?», — описав Крилов буденність на позиціях.

Петро Крилов одразу після вибуху КАБів за кілька десятків метрів від позиції / © instagram.com/ranzaar

Наприкінці допису актор знову повернувся до теми відчуження між військовими та цивільними. Він визнав, що навіть маючи хист до письма, не може повністю передати словами пережите.

«Я можу бути найталановитішим письменником, але деякі речі неможливо описати. Між мною і тими, хто (ще) не у війську, прірва. Між тими, хто пішов на початку повномасштабного, і мною тими, хто пішов на початку прірва. Між повномасштабного, і тими, хто воює від 2014-го, прірва. І я не знаю, чи існуватимуть мости, здатні об’єднати ці прірви», — підсумував військовий.

Допис Петра Крилова / © instagram.com/ranzaar

Нагадаємо, нещодавно ведуча Неля Шовкопляс вперше за тривалий час показала чоловіка-військового на фото та їхніх синів-двійнят.

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