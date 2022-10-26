Чим зайнятися, поки немає світла: зірки розповіли, як готують їжу і освітлюють кімнати

Російські окупанти обстрілюють енергетичну інфраструктуру України та хочуть її значно пошкодити, аби українці лишилися без світла.

Енергетики намагаються швидко відремонтувати пошкодження та відновити електропостачання споживачам. Натомість українців просять заощаджувати електроенергію та без нагальної потреби не користуватися певними енергетичними приладами.

Утім, для стабілізації роботи енергосистеми "Укренерго" доводиться застосувати графіки обмежень електропостачання споживачів. Тому час від часу вдома українців зникає світло і постає питання, як згаяти цей час, що корисного зроби, поки немає електроенергії.

Знаменитості теж опиняються без світла. Утім, вони залюбки діляться своїми лайфгаками, як підготуватися до відключень електроенергії та чим же зайнятися у цей час.

Ольга Сумська

Відома акторка в коментарі сайту TCН.ua розповіла, що відключення електроенергії її родину не лякають. Знаменитість може щось приготувати поїсти. Її чоловік, актор Віталій Борисюк, підготувався заздалегідь і купив газовий балончик. Тому Сумська готує страви, які швидко приготуються. Хоча акторка зізнається, що й борщ змогла б зварити у таких умовах.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"У нас є такий газовий балончик. У мене Віталій їх придбав ще давненько, і вони зараз знадобилися. Якщо треба щось приготувати терміново, то ми готуємо щось швидке. Звісно, борщ можна теж зварити. Он у нас є героїчні українці, які варять борщ на свічках у духовці – це просто супер, так що беремо з них приклад. Я і млинці зробила на газовому балончику і супчик з фрикадельками", - поділилася Ольга В'ячеславівна.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Зірка розповіла, що займається також хатніми справами – прибирає у будинку та навіть висаджує квіти. Окрім того, в акторки з'явилося більше вільного часу, аби зайнятися доглядом за собою.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Можна поприбирати, я квіти висаджую: те що, у мене ще залишилося. Мені хочеться, щоб навіть взимку квітнули квіти. Є багато справ. Єдине, що світло…важкувато… Наповнені ванни і не приймеш душ так, як раніше. Але маски теж роблю і догляд. Якраз звільнився час для догляду за собою. Так що ми українки завжди знаходимо для себе корисні якісь справи і по господарству, і щодо краси", - наголосила знаменитість.

До речі, Сумська натякнула, що можна зайнятися і більш пікантними справами. Наприклад, закохані, поки немає світла, могли б спокійно поцілувати одне одного.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

"Нас голими руками не візьмеш, навіть без електроенергії. Хоча саме без електроенергії, тут уже можна, як то кажуть, поцілувати коханого", - зазначила Сумська.

Ольга В'ячеславівна також розповіла, що навіть без електроенергії продовжує працювати. Як зізналась знаменитість, актори репетирують вистави просто при свічках.

Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

"Театральні актори працюють навіть при свічках", - додала акторка.

Наталка Денисенко

У коментарі сайту ТСН.ua акторка розповіла, що заздалегідь готується до відключень світла. Наталка заряджає техніку, зокрема планшет та мобільний телефон. Окрім цього вони придбали світлодіодні ліхтарі, один із яких може забезпечити світлом всю кімнату.

Утім, не завжди родина знаменитості залишається вдома. Вони можуть поїхати до друзів, у яких вдома є електроенергія, або ж вирушити гуляти до парку.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Взагалі, що ми робимо… Я заздалегідь заряджаю синочку планшет, телефон. Ми купили світлодіодні ліхтарики, які довго служать. Можна дивитися мультики, фільми і якісь книжки читати з цими світлодіодними ліхтарями. Або їдемо до когось у гості гуляти, у кого не вимкнули світло. Якщо гарна погода, то можемо і до парку з'їздити", - поділилася знаменитість.

Маленький синочок акторки Андрійко, поки вдома немає світла, грається зі своїми іграшками. У темну пору доби Наталка вмикає світлодіодні ліхтарики.

Наталка Денисенко із сином

"Йому гратися що зі світлом, що без… У нього у кімнаті купа іграшок, і він така дитина, що може себе і сам зайняти. І нас же світлодіодні ліхтарики, він один може освітлювати всю кімнату", - зазначила знаменитість.

Ксенія Мішина

Акторка знайшла чим себе зайняти, поки вдома немає світла. Нещодавно в Instagram-stories зірка розповідала, що перебрала свої речі, зокрема косметичні засоби, та позбулася всього непотрібного.

Коли ж темніє, Ксенія запалює вдома свічки та медитує. Горіння свічок додає навіть ще більшої атмосфери.

Ксенія Мішина медитує / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Єдине, на що скаржилася Мішина, так це те, що у сина дистанційне навчання. Коли вимикають світло, та складно бути присутнім на уроках.

Оля Цибульська

Коли російську окупанти почали обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, співачка у своєму Instagram записала глузливе відео, де розповіла, чим займатимуться українці, коли не буде світла. Загалом, за словами Олі, через дев'ять місяців в Україні народиться ще більше дітлахів.

"Вони хочуть лишити нас без світла. Ідіоти. Так через дев'ять місяців народиться мільйон бандерівців. Слава Україні. Щекавиця темряви не боїться", - пожартувала Цибульська.

Читайте також: