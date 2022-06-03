Членкиня наглядової ради Суспільного гнівно відреагувала на вибачення Аліни Паш: "Акторка і прилаштуванка"

Членкиня наглядової ради Суспільного мовника Катерина Батенко відреагувала на вибачення співачки Аліни Паш за брехню в інтерв'ю "Суспільному" про те, як перетинала кордон Криму.

Катерина Батенко опублікувала гнівний допис, де закликала медійників ігнорувати заяви артистки, яку дискваліфікували з Національного відбору на "Євробачення-2022". Як вона написала на своїй сторінці у Facebook, Паш не просто "помилилась, бо жила творчістю", а підставила величезну кількість людей.

"Та більше – внаслідок відвертої та свідомої брехні, маніпуляцій Аліни Паш та її команди, втратив роботу член правління Суспільного Ярослав Лодигін. Втратив, бо повірив в талант Аліни Паш. Бо в той момент, коли звідусіль неслась зрада, яка дуже серйозно била по репутації Компаніі та особистій Ярослава Лодигіна, пані Паш просто відгавкувалась в соцмережах, закликаючи "сіяти добро та гімно радісних поні". Хоча знала, що свідомо підробила документи, що збрехала, що підставила", – зазначила Батенко.

Вона додала, що брехня Аліни боляче вдарила як по репутації Суспільного мовника, так і по репутації Лодигіна. Катерина зазначила, що тим часом Паш "дуже примітивно намагається відбілити свою репутацію".

"Мені просто цікаво, Аліно, а якщо раптом умовна скабєєва визнає помилки і перепросить, то теж треба пробачити? Керуючись вашою логікою. P.S. Жодних аналогій, порівнянь, скабєєва - пекельне зло, а ви просто хороша акторка і прилаштуванка", – додала вона.

Нагадаємо, Alina Pash зробила заяву, де нарешті визнала, що її довідка про поїздку до Криму 2015-го року дійсно є фейковою. Вона зазначила, що усі її дії прямо чи опосередковано легалізовували окупацію Криму та війну Росії проти України.

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