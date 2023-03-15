Чмерковський пояснив, чому не здивувався втечі Денисової до Росії: "Помилково вважати її українкою"

Хореограф Макс Чмерковський висловився про свою колегу, танцівницю-зрадницю Тетяну Денисову, яка чкурнула до Росії після початку повномасштабної війни та отримала там громадянство.

На думку Макса, помилково вважати його Тетяну українкою, адже з самого початку її не хвилювало нічого, що відбувається на батьківщині.

"Якщо досі хтось помилково вважає Денисову українкою – це повна маячня. Я про неї нічого не знав, і про цю ситуацію також, поки ми не познайомилися. Але коли ми познайомилися – це далеко не "Тетяна" і вона абсолютно не "Денисова". Вона ніякого відношення до України не мала", - сказав Чмерковський в інтерв'ю Анні Олицькій.

Тетяна Денисова

Чмерковський пригадав своє спілкування з колегою і розповів, зо ніколи не відчував від неї тієї енергетики, яка йде від кожного українця. Єдине, що здивувало хореографа, це те, що Денисова так швидко знайшла собі роботу у РФ.

"При спілкуванні від неї не йшло нічого українського. Коли я з нею сидів і спілкувався, це була не та жінка, з якою я спілкуюся в Україні протягом дуже багатьох моїх приїздів. У неї була інша енергія, вона по-іншому дивилась на всі ці речі. Українці хвилювалися, а вона – не хвилювалася. Коли вийшло, що вона працює на російському телебаченні, я здивувався, не тому, що це було дивно. А тому, що це було одразу. Я очікував, що вона вкінці кінців якимось чином там опиниться, але щоб так швидко", - заявив Макс.

Нагадаємо, раніше Чмерковський розповідав, як спочатку намагався допомогти Денисовій виїхати до Німеччини, адже думав, що вона залишиться там. Але після втечі зрадниці назавжди обірвав зв'язки з нею.

Читайте також: