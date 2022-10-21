Чмерковський заявив, що більше ніколи не хоче спілкуватися із Денисовою: "Для мене це зрада"

Хореограф Макс Чмерковський заявив, що більше не хоче підтримувати зв'язки із танцівницею-зрадницею Тетяною Денисовою, яка виїхала до Росії та отримала там громадянство.

Танцюрист зізнався, що не готовий пробачати комусь такі вчинки та зраду.

"Я особисто з нею ніколи більше спілкуватися не буду. Не тому, що я якийсь такий. Я такий, що можу підставити другу щоку. Але не в цьому випадку", - сказав Макс у інтерв'ю "Слава+".

За словами хореографа, напочатку війни він навіть намагався якось допомогти Тетяні. Чмерковський запропонував свою допомогу у виїзді до Німеччини. Танцюрист щиро хотів підтримати колегу та не думав, що вона може втікти до Росії через декілька місяців.

Тетяна Денисова

"Я зрозумів, що вона живе в Німеччині, і я намагався їй допомогти, як жінці, вона сама. Потім я поїхав своїм способом, вона своїм. Я знав, на 100%, що вона буде в Німеччині, там продовжуватиме свою діяльність. Коли я почув, що вона буде суддею в танцювальному проєкті в Росії, в Москві, для мене це було образливо. Я тоді зрозумів дуже багатьох людей, які писали негативне про неї під час нашого проєкту. Для мене це зрада", - сказав Чмерковський.

Зазначимо, що Чмерковський та Денисова познайомилися під час знімань українського танцювального проєкту ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Після скандалу із Денисовою українська танцівниця Ілона Гвоздьова емоційно висловилася про свою колегу.

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