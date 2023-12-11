Чоловік 29-річної Катерини Тишкевич розповів про стан дружини, яка вже тиждень перебуває в реанімації

Чоловік акторки Катерини Тишкевич – актор Валентин Томусяк – вперше вийшов на зв'язок після новин про її госпіталізацію.

Відомо, що артистка опинилася в реанімації, де вже понад тиждень бореться за життя. Змучений Томусяк в Instagram розповів, що Катерина нині перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Тож її стан залишається тяжким.

"Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Катруся, очікуємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож ми маємо вже розбивати банку. Перед тим, як її розбити, я б хотів вам всім і кожному окремо подякувати за вашу підтримку, донати, за кожну копійочку", – повідомив Валентин.

Катерина Тишкевич у лікарні / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Також Томусяк подякував всім, хто відгукнувся та допоміг донатом. Окрім того, актор закликав усіх вірити, що Катерині обов'язково стане краще.

"Дехто питав, яка ще потрібна допомога…Повірте, кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою і допомогою. Це те, що дає сили триматися", – поділився Валентин.

Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що Катерина Тишкевич у тяжкому стані перебуває в реанімації. Там акторка бореться з наслідками сепсису. Як повідомляв чоловік артистки, найбільше через хворобу постраждали легені, печінка й серце.

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