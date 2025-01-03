Чоловік Алли Пугачової показав її вигляд на свіжому фото у стильному образі з краваткою

Російський комік Максим Галкін потішив новим фото своєї дружини Алли Пугачової та її виглядом.

Так, у своєму фотоблогу шоумен похизувався фанам виглядом 75-річної виконавиці. Вочевидь, фото було зроблено нещодавно під час одного із святкувань. Для свого виходу зірка обрала доволі стриманий, але елегантний лук. Образ складався з чорного піджака та білої сорочки з краваткою. Довершували все окуляри на ланцюжку. Крім того, Пугачова підкреслила свій молодий вигляд легкою укладкою та ледь помітним макіяжем.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкін не став підписувати фото, а просто залишив закоханий смайлик. Тим самим висловив свій захват від 75-річної обраниці. Але про неймовірно молодий вигляд Алли Пугачової написало чимало юзерів у коментарях. Крім того, вони вкотре подякували артистці за її проукраїнську позицію.

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Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін показував їхню 11-річну доньку Лізу. Артист неочікувано заспівав з дівчинкою у новорічну ніч.

Максим Галкін показав, як співає в обіймах 11-річної доньки від Алли Пугачової

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