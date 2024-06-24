Чоловік-англієць Ірини Сопонару приголомшив ідеальною українською, яку вивчив за 4 місяці – відео

Чоловік зірки "Жіночого кварталу" Ірини Сопонару – англієць Ріс – розповів про власне ставлення до України та як вивчив українську за чотири місяці.

Як зізнався коханий Ірини, він закохався в Україну після того, як дуже часто навідувався сюди зі своїм другом з Лондону, який має українське коріння. Потім він познайомився з Іриною в столичному барі. Після початку їхнього роману Ріс усвідомив, що більше не хоче покидати Україну й навіть вивчив державну мову, повністю відмовившись від російської, якою добре володів донедавна. За словами англійця, наша країна дуже недооцінена й має дуже світле майбутнє.

"Я живу тут три з половиною роки і мені дуже важливо знати місцеву мову, щоб розуміти всіх, які живуть тут. Просто я дуже люблю моє життя в Україні й хочу залишитися тут. Це дуже недооцінена країна. Культура, їжа… класні. Люди дуже привітні. Я бачу наше майбутнє тут. І ми хочемо залишитися тут з нашими друзями. І на мою думку, Україна має дуже світле майбутнє. Хочу залишитися тут", - наголосив Ріс в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Чоловік-іноземець Ірини Сопонару вперше дав інтерв'ю українською мовою

До того ж акторка додала, що обранець вивчив українську у дуже стислі терміни саме після повномасштабного вторгнення й своєї чіткої проукраїнської позиції.

"Додам, що Ріс вивчив мову за чотири місяці, тому що коли почалася війна Ріс ще не говорив українською мовою, а дуже добре володів російською. Коли почалося вторгнення Ріс не хотів бути тією людиною, яка каже "можете російською сказати, щоб я зрозумів". Це соромно й неправильно", - зазначила Ірина.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару розсекретила, яким було їхнє з іноземцем Рісом весілля та хто його фінансував.

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