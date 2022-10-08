Чоловік Анни Трінчер після тривалого мовчання у Мережі прокоментував чутки про розлучення

Фани почали говори про негаразди у парі після того, як вони зникли із соціальних мереж.

Блогер Олександр Волошин вперше за декілька днів вийшов на зв'язок із шанувальниками і прокоментував чутки про проблеми у парі із Анною Трінчер.

Після камерного весілля подружжя залишило соціальні мережі, що стало повною несподіванкою для їхніх прихильників. Через це серед фанів почали розповсюджуватися чутки про проблеми у парі.

Аби поставити крапку у суперечках прихильників, Волошин усе ж вийшов на зв'язок у Instagram та додав декілька сторіз, у яких посміявся із відео про "розлучення".

Сторіз Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Тяжкий період...принаймні ТікТок так каже", - пожартував Олександр.

Сторіз Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Також блогер додав світлину із Анною та запевнив, що в них все добре.

"А у нас все ах*єнно! Скоро повернемося", - написав Волошин.

Сторіз Олександра Волошина / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Нагадаємо, після весілля Анна Трінчер розповіла, скільки коштів витратила на весілля та якою була найдорожча послуга.

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