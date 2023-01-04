Чоловік Анни Трінчер показав коштовний подарунок від дружини на Новий рік

Саме такий подарунок співачка вже не вперше дарує чоловіку.

Блогер Олександр Волошин розсекретив, який сюрприз йому зробила дружина, співачка Анна Трінчер, на Новий рік.

Як поділився в Instagram-stories зірка Мережі, виконавиця подарувала йому коштовну річ від відомого італійського бренду Versace. Так, Анна потішила коханого наручним годинником.

Олександр поділився, що кохана вже не вперше робить йому такий подарунок. Волошин у своїй колекції має три годинники, якими його тішила артистка.

Саме такий годинник Анна Трінчер подарувала чоловіку на Новий рік / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Сам Волошин зробив Анні на Новий рік не менш цінний подарунок. Блогер подарував коханій новий iPhone. Трінчер два тижні просила чоловіка купити їй телефон. Олександр, своєю чергою, хотів зробити дружині сюрприз, тому подарував на Новий рік.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова розсекретила, що подарувала чоловіку, ведучому Микиті Добриніну, на Новий рік. Знаменитість потішила коханого одягом від його улюблених брендів.

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