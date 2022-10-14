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Чоловік Анни Трінчер показав, як підготував родину на випадок ядерного удару по Україні

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Чоловік Анни Трінчер показав, як підготував родину на випадок ядерного удару по Україні

Анна Трінчер і Олександр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Блогер закупив усе необхідне для надійного захисту.

Чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин показав шанувальникам, як підготувався до можливої ядерної атаки по Україні.

Від початку повномасштабної війни російська влада залякує українців та увесь світ тим, що може застосувати ядерну зброю на наших територіях. Саме тому багато мешканців країни вже підготували усе необхідне, аби вижити під час та після удару.

Так само вичинив і Волошин. У сторіз в Instagram блогер поділився, що вже заказав для своєї родини речі, які можуть врятувати життя. 

© instagram.com/voloshyn_xx
Фото: instagram.com/voloshyn_xx
© instagram.com/voloshyn_xx
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Для замовлення блогеру та співачці було необхідно зробити заміри голови, аби усе гарно трималося. Олександр придбав халати, рукавички, шапочки, респіратори та навіть протигази, а також пластинку препарату із вмістом калій йодиду. 

© instagram.com/voloshyn_xx
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Прочитавши історію про те, як США скинула "ядерку" на Японію, я зрозумів, що у цьому світі може бути все, що завгодно. Дуже рекомендую вам думати заздалегідь. Дбати про себе і нагади про це батькам", - сказав Волошин.

© instagram.com/voloshyn_xx
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Такий самий комплект чоловік Трінчер заказав і для батьків, аби вони теж були у безпеці. 

© instagram.com/voloshyn_xx
Фото: instagram.com/voloshyn_xx

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Дата публікації
Перегляди
744
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